Задержана крупная партия мефедрона в Белыничском районе

Подозреваемый работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Сначала в качестве закладчика, потом - курьером. По его же признанию, проработать таким образом он смог не больше 2 недель. Следователями за незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.

Владимир Синкевич, сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома