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Задержана крупная партия мефедрона в Белыничском районе

Почти полкилограмма мефедрона изъяли оперативники у 27-летнего жителя Могилева. Мужчину задержали в Белыничском районе, куда курьер приехал за очередной партией психотропов. Подозреваемый должен был расфасовать товар на мелкие дозы и вновь разложить по закладкам для продажи.

Подозреваемый работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Сначала в качестве закладчика, потом - курьером. По его же признанию, проработать таким образом он смог не больше 2 недель. Следователями за незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.
Владимир Синкевич, сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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