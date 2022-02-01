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Задержана крупная партия мефедрона в Белыничском районе
Почти полкилограмма мефедрона изъяли оперативники у 27-летнего жителя Могилева. Мужчину задержали в Белыничском районе, куда курьер приехал за очередной партией психотропов. Подозреваемый должен был расфасовать товар на мелкие дозы и вновь разложить по закладкам для продажи.
Подозреваемый работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Сначала в качестве закладчика, потом - курьером. По его же признанию, проработать таким образом он смог не больше 2 недель. Следователями за незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.
Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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