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Задержана нелегальная криптовалютчица

Оборот почти 450 тысяч рублей. В Бобруйске 30-летняя горожанка незаконно зарабатывала на криптовалюте. Женщина торговала биткойнами на специализированных биржах в качестве посредника. В отношении трейдера составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.

Санкцией статьи предусмотрен крупный штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы. Напоминаем: в соответствии с Декретом Президента "О развитии цифровой экономики" для физических лиц (не резидентов парка высоких технологий) предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена.
Роман Романенко, начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома

Правоохранители по противодействию с киберпреступностью установили - такой оборот подозреваемая жительница Бобруйска сделала за 4 месяца.

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