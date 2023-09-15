Задержана нелегальная криптовалютчица

Санкцией статьи предусмотрен крупный штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы. Напоминаем: в соответствии с Декретом Президента "О развитии цифровой экономики" для физических лиц (не резидентов парка высоких технологий) предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена.

Роман Романенко, начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома

