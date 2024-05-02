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Задержана организованная группа страховых мошенников

Специально ломали себе пальцы и наносили другие травмы, чтобы получить возмещение от страховой компании. В Могилевской области задержана организованная группа мошенников. Как показала проверка, агент оформлял страховки от несчастных случаев родственникам и знакомым. После на дачах или дома они специально наносили себе увечья. Перед этим аферисты обкалывали себя обезболивающими инъекциями. За каждую травму злоумышленники получали от страховой компании от 50 до 80 тысяч рублей. Таким образом аферисты "заработали" полмиллиона рублей.

Затем обращались в учреждения здравоохранения для фиксации травм, где получали подтверждающие медицинские документы, а по ним - страховые выплаты якобы из-за травмирования в быту. Полученные преступным путем доходы подозреваемые тратили на строительство и покупку жилья, транспорта, а также давали знакомым в долг под проценты.
Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

Известно, что в группу входили жители Могилевской области в возрасте от 28 до 50 лет. Сейчас все они задержаны. У них дома обнаружены молотки и шприцы с инъекциями обезболивающего, а также часть незаконно полученных денег. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

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