Задержана организованная группа страховых мошенников

Специально ломали себе пальцы и наносили другие травмы, чтобы получить возмещение от страховой компании. В Могилевской области задержана организованная группа мошенников. Как показала проверка, агент оформлял страховки от несчастных случаев родственникам и знакомым. После на дачах или дома они специально наносили себе увечья. Перед этим аферисты обкалывали себя обезболивающими инъекциями. За каждую травму злоумышленники получали от страховой компании от 50 до 80 тысяч рублей. Таким образом аферисты "заработали" полмиллиона рублей.