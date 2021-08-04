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Установлен еще один участник августовских протестных акций
Расследования событий августа прошлого года продолжаются. Установлен еще один участник протестных акций. Это 32-летний минчанин. В тесном взаимодействии с подразделением по борьбе с оргпреступностью МВД удалось задержать еще одного активного участника тех событий. Как сообщил Следственный комитет, мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в Минске в прошлом году.
По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года мужчина принял активное участие в массовых беспорядках у стелы "Минск - город-герой", выразившееся в совершении погромов и уничтожении имущества. Минчанин признан подозреваемым по ч. 2 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларусь. С участием задержанного проводятся следственные действия. Правоохранители продолжают устанавливать всех, кто причастен к организации массовых беспорядков в столице.С начала этой недели уже задержано11человек.
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