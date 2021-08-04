Установлен еще один участник августовских протестных акций

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года мужчина принял активное участие в массовых беспорядках у стелы "Минск - город-герой", выразившееся в совершении погромов и уничтожении имущества. Минчанин признан подозреваемым по ч. 2 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларусь. С участием задержанного проводятся следственные действия. Правоохранители продолжают устанавливать всех, кто причастен к организации массовых беспорядков в столице.С начала этой недели уже задержано11человек.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску