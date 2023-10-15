Задержание двух белорусов по делу о нападении на школу во Франции опровергает МИД

Белорусский МИД опроверг информацию о задержании двух граждан Беларуси в связи с нападением в школе во Франции. Дипломаты находятся в контакте с указанными гражданами, а также с правоохранительными органами страны пребывания.



Сейчас белорусы в гостинице, к ним не принималось никаких ограничительных мер. В ближайшее время они планируют вернуться в Беларусь.



Напомним, в пятницу в городе Аррас 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея. Был убит учитель литературы, тяжело ранен охранник и еще один преподаватель. Тогда французская полиция сообщила о задержании 10 человек, которые имели контакты с нападавшим.