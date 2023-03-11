Задержание иноагента СБУ, протесты в Грузии, награды милым дамам - рубрика "Итоги недели"

Белорусский курс развития как нарастающий ком в горле не только для стран Запада и Евросоюза, но и ближайшей соседки. Украина только на словах говорит о готовности подписать с Беларусью "пакт о ненападении" и, мол, сами нападать не собираются.



На деле же подсылают диверсантов, натасканных СБУ. Теракты и дестабилизация - вот истинные цели наших южных и западных соседей.

В разведке не отстает и Польша, откровенно закрывая глаза на призывы Беларуси жить в мире.

Юлия Алферова о событиях недели. Иноагенты не оставят попыток совершения терактов в Беларуси - об этом не единожды публично заявлял Президент. Как и раньше, прогнозы оказались более чем дальновидными. Спецслужбами задержаны агент СБУ и его пособники, которые пытались взорвать А-50 в Мачулищах. О событиях недели в ближайшие минуты - Юлия Алферова.



Оператор дрона, атаковавшего самолет, - гражданин Украины Николай Швец. Еще в середине января пытался проникнуть в Беларусь - развернули наши пограничники.



Тогда Швец сменил маршрут - через Латвию и Россию все-таки добрался до Минска. К совершению теракта в Беларуси его готовила Служба безопасности Украины. Свой провал националисты пытались прикрыть перед заказчиком вылазкой в Брянскую область.

Совпадение ли? 6 марта Зеленский развернул зачистку «Службы бяспекі» - уволен замглавы ведомства Александр Якушев и еще несколько высокопоставленных сотрудников. Чтобы не допустить попытки диверсантов в Беларуси, по поручению Президента, данному публично во вторник, МВД и КГБ усилили работу по зачистке возможных экстремистских ячеек внутри страны.

И уже в четверг первые задержания в Минске. В целом же у всех богатая бчб-история, но с прибытием правоохранителей переобуваются моментально.

Отметим, речь именно об экстремистах - им в стране не место, а вот тех, кто запутался и одумался, примут обратно. На сайте комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов можно узнать - как. Так решили в Беларуси, а вот решения украинских политиков ведут разве что к разрухе голоду и нищете. Ущерб от действий Украины с 2014-го только в Донбассе оценивают в 13,5 миллиарда долларов. Людям элементарно не хватает медикаментов и средств гигиены. Гуманитарная помощь прибывает из Беларуси.



Наш курс - нарастающий ком в горле для западных соседей. Теперь, стало понятно, какие истинные цели преследовали Варшава и Вильнюс, пытаясь раскачать общество на теме строительства атомной станции в Беларуси. Накануне заявили о намерении строить собственные. И все, что происходит вокруг, - лишь подтверждает правильность решения в пользу собственной энергетической безопасности. Готовимся к сдаче АЭС в октябре этого года.



Задача номер один - это ядерная и радиационная безопасность на объекте.

Не оставляет Польша и попыток разведки. На неделе прямо на границе задержан дрон и его оператор. Разворачивают разведывательную деятельность, а польские СМИ и вовсе в открытую заявляют, что Варшава под видом общественных организаций создавала на территории Беларуси экстремистские структуры.

Выводы сделаны, поэтому сегодня к созданию общественных и политических структур в стране требования особые. Никакого финансирования извне, а еще соответствие основным принципам белорусской политики, где в центре внимания остается человек. Сегодня белорусы включились в создание таковой - учредителям Белорусской политической партии "Белая Русь" уже поступило с сотню предложений.



Вот в этом ценность независимости - когда самостоятельно можно принимать решения в пользу людей. Грузия же об этом может только мечтать. Там отозвали законопроект об иноагентах, который вызвал массовые беспорядки, но причины отзыва куда глубже. Ранее в Госдепартаменте США не исключали введение санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах. В Европе же отказ от такого рода независимости и вовсе расценивают как шаг Грузии к проевропейской реформе для получения статуса кандидата в Евросоюз.

Перспективы сомнительны - судя по тому, как сегодня живется европейцам. Франция заявила о начале межпрофессиональных общенациональных забастовок против пенсионной реформы. Протестующие блокируют депо и трассы. Невзирая на забастовки, сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Демонстрации набирают обороты и в Германии против втягивания в украинский конфликт и поставку оружия.



В прошлую субботу на улице Берлина вышло более 50000 человек с целью именно показать, что люди хотели бы, чтобы этот конфликт закончился путем переговоров. А в Болгарии людям и вовсе приходится вставать на защиту исторической памяти. Власти планируют демонтировать памятник Советской армии в Софии. Это в то время, как в Беларуси ищут правду даже спустя десятки лет. Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Прививаем правильные ценности молодежи, разворачивая повсеместно военно-патриотические классы.

