Задержание семьи в Фаниполе

Объективный взгляд на происходящие события. Накануне в интернете появилась информация о якобы задержании семьи вместе с детьми в Фаниполе. Развеем слухи и домыслы с помощью одного из участников мероприятия.



По сообщению УВД Минской области, в субботу, 19 сентября, в Фаниполе проходило несанкционированное массовое мероприятие. Около 16 часов к участникам подошел 36-летний мужчина с бело-красно-белый флагом вместе с супругой и двумя детьми. Начальник дзержинской милиции, представившись, предупредил собравшихся, что мероприятие является незаконным и попросил разойтись. "Флагоносец" предупреждение проигнорировал и вступил в полемику, при этом назвать свое имя отказался. Молодому человеку объяснили еще раз, что он нарушает закон и предложили проехать для разбирательства в райотдел. Как рассказала супруга, она сама пожелала поехать за мужем вместе с детьми. В отношении женщины протокол не составлялся, после беседы с милицией она покинула РОВД вместе с детьми. А через некоторое время после составления протокола был отпущен и ее супруг.



