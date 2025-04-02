Задержанный за нелегальное пересечение границы гражданин США дал интервью

Органами погранслужбы в отношении нарушителя начат административный процесс. Предварительное разбирательство показало, что гражданин США еще 24 марта дважды пытался въехать в Беларусь: утром через пункт пропуска "Каменный Лог", а вечером через погранпереход "Бенякони". Однако при прохождении погранконтроля не смог подтвердить наличие средств, необходимых для покрытия расходов по его пребыванию и выезду из нашей страны, в связи с чем ему было отказано во въезде. Причину такого рьяного желания попасть в Беларусь Антон рассказал "Первому информационнаму".

"Я себя хорошо чувствую, отлично кормят, отличные условия. Так получилось, что у меня тяжело с документами, я в отчаянии попытался последней попыткой добраться к вам сюда. Я был когда-то в Беларуси, мне тогда очень понравилось. Я был в Минске несколько лет назад, мне все понравилось: чистота, добропорядочность, доброжелательность у людей, настроение спокойное. Я был очень вдохновлен. У меня знакомые, друзья, очень честные, хорошие люди из Беларуси. Я попал сюда и видел, что они не исключение. Я ходил в русскую школу несколько лет. Все хорошо, отлично обращаются, из помощи - если можно было бы как-то остаться. Маме сказать, что все хорошо, здесь кормят, поят, тепло, условия хорошие, все нормально".