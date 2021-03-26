3.74 BYN
Задержанные планировали использовать коктейли Молотова
Готовились к массовым беспорядкам в Витебске. Правоохранители пресекли действия двух мужчин. По данным следствия, с ноября прошлого года они создали условия для участия людей в массовых беспорядках. Купили стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и емкости с горючей жидкостью, подготовили их для использования и хранили у себя в гараже. Там же и обсуждали использование коктейля Молотова.
Довести свой преступный умысел фигуранты не смогли, так как были задержаны в феврале. В ходе обысков в гараже одного из подозреваемых, помимо протестной символики, была обнаружена марихуана. К материалам уголовного дела также приобщены видеозаписи, на которых зафиксировано потребление наркотика. Назначен ряд экспертиз. В том числе изъятых нефтепродуктов. Расследование продолжается.