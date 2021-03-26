Задержанные планировали использовать коктейли Молотова

Готовились к массовым беспорядкам в Витебске. Правоохранители пресекли действия двух мужчин. По данным следствия, с ноября прошлого года они создали условия для участия людей в массовых беспорядках. Купили стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и емкости с горючей жидкостью, подготовили их для использования и хранили у себя в гараже. Там же и обсуждали использование коктейля Молотова.

