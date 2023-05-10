Задержанные за подготовку теракта в Беларуси дают признательные показания

Задержанные за подготовку терактов в Беларуси молодые люди дают признательные показания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ОНТ.

"Молодежь, которая сейчас задержана и дает признательные показания, объединяет знакомство с еще одним гражданином Беларуси", - рассказали в эфире телеканала.

Этот гражданин находится в Киеве. Сообщается, что он получил задание от Главного управления разведки Минобороны Украины, а затем нашел исполнителей в Беларуси. Ранее днем были опубликованы специально размытые фотографии и имена "действующих лиц": Валерий - 23 года, Виктория - 29 лет, Анна - 24 года и Андрей - 29 лет. Санкции статей Уголовного кодекса, которые им вменяют, - вплоть до смертной казни.

В страну прибыли посылки с взрывчаткой, замаскированной под бытовые приборы. Ее хватило бы, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов или устроить теракт среди людей во время празднования 9 Мая. В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране.

Телеканал ОНТ анонсировал фильм-расследование "Убойная посылка" по материалам КГБ о пресечении попытки совершить теракты в Беларуси 9 Мая. Его покажут 10 мая в вечернем эфире телеканала. Некоторыми подробностями на этот счет накануне с журналистами поделился председатель КГБ Иван Тертель.

"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы, - заявил он. - Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы".