Задержанные за взлом компьютерной системы Мингорисполкома оказались участниками митингов

Информация от Следственного комитета. Задержанные за взлом компьютерной системы Мингорисполкома оказались активными участниками митингов. У них дома обнаружен настоящий арсенал. По данным следствия, ночью 3 ноября с помощью компьютерной техники был осуществлен несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети столичной мэрии. Взломщик был оперативно задержан. Позже в руки правоохранителей попал еще один человек. Он также оказался причастен к преступлению. И, как уже было озвучено, оба задержанных были активными участниками беспорядков в Минске с 9 августа этого года. В ходе обыска по месту жительства у одного из них обнаружено огнестрельное оружие, патроны, бронежилет. Следствием возбуждено уголовное дело.