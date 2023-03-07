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Задержанный агент СБУ Николай Швец признался в исполнении атаки на самолет А-50
Кадры момента задержания агента СБУ, пытавшегося осуществить теракт в Мачулищах. Это Николай Швец, человек с двойным гражданством - Украины и России, уроженец города Кривой Рог. Прятался в ничем с виду не приметном доме, каких тысячи. Он был очень осторожен: старался ничем себя не выдать. Тем не менее, благодаря глубокой аналитической работе с оперативной информацией, белорусские силовики вычислили его нахождение буквально до номера дома. Очень слаженная работа группы задержания. Никаких лишних метаний, никакой неопределенности - все четко, быстро, неотвратимо. Буквально секунды - и злоумышленник обездвижен.
Как рассказал сам террорист, он является гражданином Украины 1993 года рождения. В Беларусь попал по российскому паспорту. "По российскому паспорту проехал в Россию, оттуда уже - в Беларусь, - сказал он.
Отвечая на вопрос, какие действия были им совершены, украинский террорист рассказал: "Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи". Он уточнил, что использовал два дрона. По его словам, это произошло 26 февраля.
"Я работал с СБУ", - отметил агент, отвечая на вопрос, кто организатор теракта.
Как много было шума в интернете и со стороны украинцев, и со стороны беглых белорусов о том, например, что задержанного террориста не показывают. Все покажем и расскажем в деталях. Отдельно напомним о представителе радикальной оппозиции Азарове, раздавшем десятки комментариев о том, как удалось эвакуировать за границу исполнителя неудавшегося теракта в Мачулищах. Операция СБУ закончилась провалом, но как всегда, замазались в ней беглые. Интересно, что они скажут теперь, когда выяснилось, что этот агент украинских спецслужб задержан, вместе с ним еще два десятка человек, а такие фейковые образования как BYPOL - это всего лишь дымовая завеса для западных спецслужб?
Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения, предпринявший попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте - аэродроме Мачулищи в Минском районе 26 февраля 2023 года. В результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства службы безопасности Украины. Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента.
Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов - приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года.
Помните, как пропагандистские ресурсы методично распространяли тезис, что если власть молчит, значит ей нечего сказать? Однако сегодняшняя информация показывает: и сразу могли многое рассказать, однако это не пошло бы на пользу оперативно-розыскным мероприятиям. Почему? Чтобы размотать весь клубок до конца. А теперь вся цепь агентуры СБУ вскрыта. Узнали, какие именно инфоканалы использует против нас ЦИПсО. Какие методики применяют, чтобы нас деморализовать. Пока фабрика фейкометов истерично бурлила, наши спецслужбы работали на результат. Теперь он есть. И для СБУ это наихудший вариант из возможных.
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