Задержанный агент СБУ Николай Швец признался в исполнении атаки на самолет А-50

Кадры момента задержания агента СБУ, пытавшегося осуществить теракт в Мачулищах. Это Николай Швец, человек с двойным гражданством - Украины и России, уроженец города Кривой Рог. Прятался в ничем с виду не приметном доме, каких тысячи. Он был очень осторожен: старался ничем себя не выдать. Тем не менее, благодаря глубокой аналитической работе с оперативной информацией, белорусские силовики вычислили его нахождение буквально до номера дома. Очень слаженная работа группы задержания. Никаких лишних метаний, никакой неопределенности - все четко, быстро, неотвратимо. Буквально секунды - и злоумышленник обездвижен.





Как рассказал сам террорист, он является гражданином Украины 1993 года рождения. В Беларусь попал по российскому паспорту. "По российскому паспорту проехал в Россию, оттуда уже - в Беларусь, - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие действия были им совершены, украинский террорист рассказал: "Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи". Он уточнил, что использовал два дрона. По его словам, это произошло 26 февраля.

"Я работал с СБУ", - отметил агент, отвечая на вопрос, кто организатор теракта.

Как много было шума в интернете и со стороны украинцев, и со стороны беглых белорусов о том, например, что задержанного террориста не показывают. Все покажем и расскажем в деталях. Отдельно напомним о представителе радикальной оппозиции Азарове, раздавшем десятки комментариев о том, как удалось эвакуировать за границу исполнителя неудавшегося теракта в Мачулищах. Операция СБУ закончилась провалом, но как всегда, замазались в ней беглые. Интересно, что они скажут теперь, когда выяснилось, что этот агент украинских спецслужб задержан, вместе с ним еще два десятка человек, а такие фейковые образования как BYPOL - это всего лишь дымовая завеса для западных спецслужб?





Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения, предпринявший попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте - аэродроме Мачулищи в Минском районе 26 февраля 2023 года. В результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства службы безопасности Украины. Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента. Константин Бычек, замначальника Следственного управления КГБ Беларуси

Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов - приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года.