Задержанный журналист целенаправленно дал согласие на сотрудничество с польскими спецслужбами - КГБ Беларуси

Задержанный за измену государству журналист Андрей Поротников целенаправленно дал согласие на сотрудничество с польскими спецслужбами. Об этом на телеканале ОНТ заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, пишет БЕЛТА.

"Агентство разведки Польши несколько лет вербовало граждан Беларуси, заставляя их собирать информацию о нашей стране, в том числе закрытого характера", - заявили на телеканале.

Установлено, что для вербовки иностранные спецслужбы активно задействовали свои дипломатические представительства за рубежом. Многие сотрудники в посольствах и консульствах на самом деле были не дипломатами, а кадровыми разведчиками из Варшавы. Они собирали данные и вербовали людей. Один из них - журналист и блогер Андрей Поротников.

По словам заместителя начальника Следственного управления КГБ Константина Бычека, Андрей Поротников целенаправленно дал согласие представителю польской разведки на сотрудничество с ней. После этого несколько лет за денежное вознаграждение он выполнял задания по сбору, анализу и передаче сведений в социальной, политической и экономической сферах, в том числе закрытого характера.

В отношении Андрея Поротникова возбуждено уголовное дело по статье об измене государству.