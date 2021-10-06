Задержаны 136 человек по делу об оскорблении погибшего сотрудника КГБ

Как сообщалось ранее, 28 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Комитета государственной безопасности. Эта трагедия шокировала общество. Большинство граждан выражало свои соболезнования и сопереживало вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для хайпа. В Сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых "комментаторов" это не остановило. Они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в интернете.

Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси