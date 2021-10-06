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Задержаны 136 человек по делу об оскорблении погибшего сотрудника КГБ

136 так называемых анонимных комментаторов признаны подозреваемыми по уголовному делу о разжигании социальной вражды и оскорбление представителя власти и его близких. Как сообщил сегодня Следственный комитет, ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мы неоднократно предупреждали, что каждому будет дана правовая оценка. Все, кто хайповал на горе семьи погибшего офицера КГБ, будут найдены и привлечены к ответственности.

Как сообщалось ранее, 28 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Комитета государственной безопасности. Эта трагедия шокировала общество. Большинство граждан выражало свои соболезнования и сопереживало вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для хайпа. В Сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых "комментаторов" это не остановило. Они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в интернете.
Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси

Мониторинг соцсетей, мессенджеров, дворовых чатов идет 24/7

Сейчас проходят следственные действия, направленные в том числе на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки и предъявления обвинения. Правоохранительный блок продолжает свою работу. Мониторинг соцсетей, мессенджеров, дворовых чатов идет 24/7.

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