Задержаны администраторы пабликов ЧВК "Редан"

Началось все с 22 февраля на территории Беларуси. До этого оно активно распространялось в Украине и России. На территории РФ происходили драки с участием молодых людей. Что касается Беларуси, как только эта информация появилась в сети и мы увидели активность наших молодых людей, сразу начали работать. В первую очередь по администраторам, по тем блогерам, которые попытались хайпануть на этой теме. Все они задержаны, особенно те, кто призывал собраться в определенном месте. Как отметил Иван Кубраков, милиция усилит профилактическую работу с молодежью, что позволит предупредить незаконные акции с участием подростков. Задача правоохранителей - не дать сломать судьбу ребятам, которые поддались на призывы в интернете.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

