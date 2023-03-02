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Задержаны администраторы пабликов ЧВК "Редан"
Задержаны администраторы и блогеры, которые хотели хайпануть на теме так называемой ЧВК "Редан". Об этом сегодня сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков.
Как отметил глава ведомства, накануне также были призывы собраться около торговых центров в Минске. Только в столице были задержаны около 80 человек,15 из них координировали эти группы.
Напомним, 28 февраля в Гомеле по призывам, опубликованным в соцсетях и мессенджерах, у одного из торговых центров собрались сторонники новой субкультуры. Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Были задержаны 200 человек, большинство из которых подростки.
Началось все с 22 февраля на территории Беларуси. До этого оно активно распространялось в Украине и России. На территории РФ происходили драки с участием молодых людей. Что касается Беларуси, как только эта информация появилась в сети и мы увидели активность наших молодых людей, сразу начали работать. В первую очередь по администраторам, по тем блогерам, которые попытались хайпануть на этой теме. Все они задержаны, особенно те, кто призывал собраться в определенном месте.Как отметил Иван Кубраков, милиция усилит профилактическую работу с молодежью, что позволит предупредить незаконные акции с участием подростков. Задача правоохранителей - не дать сломать судьбу ребятам, которые поддались на призывы в интернете.
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