Задержаны активные участники протестных акций

Не должны забывать о последствиях и активные участники несанкционированных собраний, которые ведут себя совсем не мирно. В воскресенье во время протестных акций часть агрессивно настроенных участников оказывала активное сопротивление сотрудникам милиции.



Среди задержанных граждан, которые оказывали неповиновение, - нетрезвый неработающий 35-летний житель Солигорска. Мужчина наблюдал за ходом задержания со стороны и, пытаясь помешать, бросился в драку с правоохранителями, нанеся им удары в голову.







Еще один участник - 60-летний минчанин - машинист электроподстанции одного из столичных строительных трестов, также решил вмешаться и начал наносить удары сотрудникам ОМОНа.



