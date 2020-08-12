По информации от правоохранителей, уже задержаны четверо координаторов массовых акций, которые прошли накануне. Известно, что это основной фигурант и трое его помощников. Более детальную информацию мы ожидаем получить в ближайшее время и рассказать об этом в наших выпусках новостей.