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Задержаны четверо координаторов массовых акций

По информации от правоохранителей, уже задержаны четверо координаторов массовых акций, которые прошли накануне. Известно, что это основной фигурант и трое его помощников. Более детальную информацию мы ожидаем получить в ближайшее время и рассказать об этом в наших выпусках новостей.

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