Задержаны граждане, которые пытались превратить День памяти чернобыльской трагедии в политический перформанс

В День памяти чернобыльской трагедии некоторые граждане попытались превратить его в политический перформанс. Бойцы внутренних войск задержали нескольких активистов. Один из них при себе имел протестную символику, листовки, нашивки, шевроны анархистской тематики, а также канцелярские ножи, перцовый баллончик и балаклаву. Еще одна девушка с БЧБ-символикой взяла с собой на прогулку нож, а 35-летний минчанин привлек к себе внимание своим внешним видом. Он был в балаклаве и с большим рюкзаком, в котором находились два ножа. В его телефоне также обнаружили подписки на экстремистские телеграм-каналы и приложения "Марш" и "Голос", в которых он принимал активное участие, а также в галерее хранились его личные фотографии с протестных маршей. Сейчас действиям задержанных дают правовую оценку.