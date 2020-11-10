Задержаны координаторы несанкционированных митингов

МВД сообщило о задержании двух координаторов колонны демонстрантов. Сообщается, что эти люди отдавали указания участникам несанкционированного митинга в Минске на Партизанском проспекте 18-го октября, а также в другие дни. К этому моменту одна из фигурантов, девушка-координатор написала явку с повинной.



