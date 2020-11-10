ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Задержаны координаторы несанкционированных митингов

МВД сообщило о задержании двух координаторов колонны демонстрантов. Сообщается, что эти люди отдавали указания участникам несанкционированного митинга в Минске на Партизанском проспекте 18-го октября, а также в другие дни. К этому моменту одна из фигурантов, девушка-координатор написала явку с повинной.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все