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Задержаны наркокурьеры: изъято 2 кг альфа-PVP
Курьеры задержаны, товар изъят. Два кило психотропа - таков улов бойцов наркоконтроля. Большие упаковки с альфа-PVP были предназначены для фасовки на мелкие дозы и последующей реализации через закладки. Локацией сбыта синтетики должна была стать Гродненская область.
В отношении задержанных, а это жители Борисова 19 и 21 года, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Добавим, что поработать закладчиками они успели около трех недель, а максимальное наказание, которое предусматривает статья, - 15 лет лишения свободы.
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