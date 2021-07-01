Задержаны осквернители Загорского кладбища в Витебске - и это школьники

Выяснилось, что накануне 17-летний школьник и его приятель, учащийся колледжа, купили спиртное и отправились на пляж. По дороге зашли на кладбище. Сняли видео и выложили в соцсеть. К слову, один из задержанных - приверженец молодежной субкультуры, чья идеология противоречит тем нормам поведения, которые приняты в нашем обществе.

Дмитрий Прудников, начальник ИДН ОВД администрации Первомайского района г. Витебска