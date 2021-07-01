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Задержаны осквернители Загорского кладбища в Витебске - и это школьники
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Алкоголь стал причиной позорной выходки школьников. Они ходили с вырванными крестами по кладбищу, лежали на могилах, распивая спиртное. В Витебске милиционеры задержали двух несовершеннолетних парней, которые накануне разместили в интернете видео своих приключений на погосте. К вечеру молодые люди были задержаны.
Выяснилось, что накануне 17-летний школьник и его приятель, учащийся колледжа, купили спиртное и отправились на пляж. По дороге зашли на кладбище. Сняли видео и выложили в соцсеть. К слову, один из задержанных - приверженец молодежной субкультуры, чья идеология противоречит тем нормам поведения, которые приняты в нашем обществе.
Ранее задержанные никогда не попадали в поле зрения милиции. Сейчас действиям парней дается правовая оценка.