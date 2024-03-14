ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Задержаны с поличным! Коррупционную схему на заводе в Минской области пресекли правоохранители

Сотрудники завода задержаны за взятку. Как сообщили в милиции, коррупционеров удалось арестовать с поличным. Это заместитель директора одного из предприятий Минской области и посредник, который содействовал незаконной сделке. Такая же участь и у главного энергетика завода. Как пояснили в МВД, речь идет о лоббизме интересов при проведении тендеров.

Следователями в отношении основных фигурантов возбуждено уголовное делоза получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. А в отношении 40-летнего посредника - за соучастие в совершении преступления.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все