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Задержаны трое граждан Беларуси, оказавших сопротивление пограничнику - им грозит до 7 лет тюрьмы
Военнослужащие Гродненской погрангруппы совместно с сотрудниками милиции задержали троих граждан Беларуси, которые напали на пограничника при исполнении им служебных обязанностей. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на Telegram-канал Госпогранкомитета.
Инцидент произошел 10 февраля. По оперативной информации, трое мужчин пытались запустить дрон в погранзоне для осуществления противоправной деятельности. Гродненский пограничник запуск беспилотника предотвратил.
"В момент задержания злоумышленники не подчинились законным требованиям и напали на пограничника. Затем все трое скрылись на автомобиле",– рассказали в ГПК.
Правоохранители установили личности нарушителей. Пограничники 14 февраля во взаимодействии с отдельным специализированным батальоном "Дельта" ГАИ при силовой поддержке ОМОН на трассе М-6 задержали двоих соучастников нападения. После этого сотрудники органов пограничной службы в деревне Василевичи Гродненского района выявили и третьего подозреваемого.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Один из задержанных находится в СИЗО тюрьмы № 1 Гродно, двое - под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.
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