Задержаны трое жителей Солигорского района, причастных к преступлениям протестного характера

Сотрудники Солигорского РОВД и оперативники ГУБОПиК задержали троих жителей района, причастных к преступлениям протестного толка, также установлен источник финансирования. По материалам дела, 42-летний житель Солигорского района и его 39-летняя супруга распространяли незарегистрированную печатную продукцию антигосударственной направленности. Они наносили надписи соответствующего содержания на здания и сооружения в городе. Пособник семейной пары - 40-летний житель райцентра. Он подпольно тиражировал листовки и стикеры из экстремистских интернет-источников и снабжал исполнителей краской.