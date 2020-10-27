Задержаны участники попыток блокирования городских улиц и МКАД

В ГУВД Мингорисполкомазаявили о задержании около 400 граждан за нарушениезаконодательства о массовых мероприятиях. 26 октября протестующие блокировалидороги и выстраивались цепочкой на проезжей части, разбрасывали шипы иподжигали автомобильные покрышки. В районные УВД для разбирательства доставлено20 автотранспортных средств, блокировавших движение в Минске.