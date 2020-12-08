Задержаны участники террористической группы. Специальный репортаж в "Панораме"

Взрыв, поджоги и боевой арсенал. Задержаны участники террористической группы. Кто взорвал машину милиционера в Гродно, совершил поджоги в Волковыске и собирался дальше продолжить террор? Мы расскажем об этих людях и покажем их лица. Специальный репортаж смотрите сегодня в "Панораме".