Задержка зарплат и нечестные расчеты - на особом контроле прокуратуры Беларуси

Задержка и невыплата зарплат, нечестные расчеты с уже бывшими работниками. Эти вопросы сегодня на особом контроле прокуратуры Беларуси. Как показал мониторинг, некоторые организации буквально оставляют на произвол судьбы своих работников. В этом году благодаря вмешательству надзорного ведомства по всей стране несколько тысяч сотрудников смогли получить заработную плату в полном объеме.Александр Камович подробнее.

Мы все понимаем, но нам семью кормить надо, коммуналку платить надо. Давайте, Александр Петрович, на собрании акционеров решайте этот вопрос.

История Сергея Секунова хоть и нетипичная, но, как показала практика, нередкая. Отработав 6 лет на одном из столичных строительных предприятий водителем, мужчина столкнулся с проблемой. Говорит, что до 2021 года работа была в радость - достойные выплаты, премии. Но прошлой осенью пришлось уже обращаться в самые разные инстанции, чтобы получить свои деньги.

В заложниках ситуации оказались более 40 человек. И как выяснила прокурорская проверка, размер задолженности достигал 400 тысяч рублей. Надзорное ведомство предписало исправить ситуацию, руководителя ОАО привлекли к административной ответственности. Параллельно из-за регулярных невыплат к делу подключились МВД и СК.





Как итог прокуратура возбудила уголовное дело за служебную халатность по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении временно исполняющего обязанности генерального директора. Вследствие небрежного отношения к службе он не исполнил положения коллективного договора общества, которыми предусмотрены обязанности нанимателя по оплате труда работников. Однако имел реальную на то возможность. Указанные противоправные действия повлекли тяжкие последствия в виде нарушения конституционных прав работников. Антон Загоровский, прокурор Советского района г. Минска

Сейчас предприятие-должник стало выплачивать деньги уже бывшим работникам. Администрация Советского района также не бросила людей - им предложили новые рабочие места уже в других организациях.

Похожая ситуация произошла в Бресте. Было установлено, что областное предприятие с июля 2021, по сути, не работало, а работники были уволены. Вместе с тем свои обязательства по выплате окончательного расчета наниматель не исполнил.

Для защиты трудовых прав граждан прокуратура вынесла предписание руководству этого предприятия. Требования, изложенные в акте надзора, исполнены. Наниматель полностью погасил задолженность перед 16 работниками на сумму более 28 тыс. рублей. Артем Ролинский, зампрокурора г. Бреста

На контроле прокуратуры

Надо сказать, что прокурорские следят за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы. Взор надзорного ведомства не только на вопросы защиты прав трудящихся, но и тех, с кем трудовые отношения прекратили. Речь идет об организациях в стадии ликвидации.





В текущем году благодаря вмешательству прокуратуры по всей стране несколько тысяч работников смогли получить заработную плату на общую сумму свыше 7,5 млн. рублей. К примеру, только в г. Минске прокуроры защитили трудовые права более 1 300 граждан. Размер выплаченной им заработной платы составил 3,7 млн. рублей. Елена Яскевич, прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси

Не оставить наедине с проблемой