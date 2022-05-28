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Задержка зарплат и нечестные расчеты - на особом контроле прокуратуры Беларуси
Задержка и невыплата зарплат, нечестные расчеты с уже бывшими работниками. Эти вопросы сегодня на особом контроле прокуратуры Беларуси. Как показал мониторинг, некоторые организации буквально оставляют на произвол судьбы своих работников. В этом году благодаря вмешательству надзорного ведомства по всей стране несколько тысяч сотрудников смогли получить заработную плату в полном объеме.Александр Камович подробнее.
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История Сергея Секунова хоть и нетипичная, но, как показала практика, нередкая. Отработав 6 лет на одном из столичных строительных предприятий водителем, мужчина столкнулся с проблемой. Говорит, что до 2021 года работа была в радость - достойные выплаты, премии. Но прошлой осенью пришлось уже обращаться в самые разные инстанции, чтобы получить свои деньги.
В заложниках ситуации оказались более 40 человек. И как выяснила прокурорская проверка, размер задолженности достигал 400 тысяч рублей. Надзорное ведомство предписало исправить ситуацию, руководителя ОАО привлекли к административной ответственности. Параллельно из-за регулярных невыплат к делу подключились МВД и СК.
Как итог прокуратура возбудила уголовное дело за служебную халатность по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении временно исполняющего обязанности генерального директора. Вследствие небрежного отношения к службе он не исполнил положения коллективного договора общества, которыми предусмотрены обязанности нанимателя по оплате труда работников. Однако имел реальную на то возможность. Указанные противоправные действия повлекли тяжкие последствия в виде нарушения конституционных прав работников.
Сейчас предприятие-должник стало выплачивать деньги уже бывшим работникам. Администрация Советского района также не бросила людей - им предложили новые рабочие места уже в других организациях.
Похожая ситуация произошла в Бресте. Было установлено, что областное предприятие с июля 2021, по сути, не работало, а работники были уволены. Вместе с тем свои обязательства по выплате окончательного расчета наниматель не исполнил.
Для защиты трудовых прав граждан прокуратура вынесла предписание руководству этого предприятия. Требования, изложенные в акте надзора, исполнены. Наниматель полностью погасил задолженность перед 16 работниками на сумму более 28 тыс. рублей.
На контроле прокуратуры
Надо сказать, что прокурорские следят за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы. Взор надзорного ведомства не только на вопросы защиты прав трудящихся, но и тех, с кем трудовые отношения прекратили. Речь идет об организациях в стадии ликвидации.
В текущем году благодаря вмешательству прокуратуры по всей стране несколько тысяч работников смогли получить заработную плату на общую сумму свыше 7,5 млн. рублей. К примеру, только в г. Минске прокуроры защитили трудовые права более 1 300 граждан. Размер выплаченной им заработной платы составил 3,7 млн. рублей.
Не оставить наедине с проблемой
В 42 статье Конституции говорится о том, что каждому работнику "гарантируется справедливая доля вознаграждения в экономических результатах труда…". И даже если человек попал в трудную ситуацию, ему нужно помочь и обеспечить достойной работой - такое требование к работодателям и администрациям не раз звучало на самом высоком уровне. Т.е. главная задача - не оставить людей наедине с проблемой.
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