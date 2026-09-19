Задержки пропуска грузового транспорта из-за техработ ожидаются на белорусско-литовской границе
Автор:Редакция news.by
19 сентября в литовских пунктах пропуска на белорусско-литовской границе будет затруднена работа таможенных информационных систем. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
По информации ГТК, плановые технические работы продлятся с 8:00 до 20:00. Такие обстоятельства могут сказаться на времени оформления грузовиков.
При этом оформление легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться литовскими службами в штатном режиме.
Фото: телеграм-канал ГТК