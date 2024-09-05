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Факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве зафиксирован белорусскими военными - Минобороны проводит проверку
Минобороны Беларуси проводит проверку по факту нарушения госграницы беспилотниками. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на военное ведомство.
Как рассказал начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов, этой ночью был зафиксирован факт нарушения белорусской государственной границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотниками.
"Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - сказал Сергей Фролов.
По данному факту проводится проверка.
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