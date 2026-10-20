"Заглянуть за горизонт": Кунцевич рассказал о миссии БИСИ и образе Беларуси будущего

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Белорусский институт стратегических исследований обозначил свои приоритеты. По словам директора Андрея Кунцевича, главная задача - стратегические исследования, а миссия - "заглянуть за горизонт и сформировать образ Беларуси будущего". О вызовах, информационном суверенитете и новых направлениях работы рассказал директор Белорусского института стратегических исследований Андрей Кунцевич в "Актуальном интервью".

БИСИ объединил ведущих аналитиков и экспертов, многие из которых имеют опыт работы в органах управления и международных структурах. "Это уникальный коллектив, способный генерировать глубокую аналитику по самым разным направлениям. Моя задача как руководителя - создать условия для раскрытия потенциала сотрудников", - подчеркнул Андрей Кунцевич.

Сегодня БИСИ - многопрофильная структура с подразделениями по внутренней и региональной политике. В каждой области и Минске работают региональные отделения, которые анализируют процессы "на земле". Платформа "ИнфоСоциология" собрала мнения около 1 млн респондентов и около 600 тыс. комментариев - массив данных, который ложится в основу докладов на уровне руководства страны.

Эксперт выделяет внешние вызовы: мода на санкции и технологический протекционизм, цель которых - сдерживание технологического развития Беларуси. Но страна уже три десятилетия живет в этих условиях и продолжает развивать взаимодействие со многими странами. "Важно подготовить белорусский экспорт к новому технологическому укладу и встроиться в мировую экономику. Эксперты сегодня не могут однозначно сказать, какой будет в будущем многополярность, но все прогнозируют рост спроса в государствах с быстрорастущим населением, поэтому нужно закрепляться на рынках Африки, Азии и Латинской Америки", - отметил директор БИСИ.

БИСИ запустило молодежное аналитическое движение, объединившее десятки молодых людей, способных нестандартно и глубоко мыслить. Партнеры проекта - Министерство образования, Министерство связи и информатизации, Агентство цифровой трансформации и другие структуры. "Нацеленность на развитие - наш ключевой посыл. Мы пытаемся заходить в новые ниши, и молодежь - это будущее аналитики", - резюмировал Андрей Кунцевич.