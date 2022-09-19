Заготовка древесины, экспорт и цены - как теперь работает лесная отрасль в Беларуси?

Уже в воскресенье вступит в силу указ о реализации древесины. Обновленные правила упростят механизм покупки сырья для белорусов. Что касается количества кубов, потребность в древесине для населения и предприятий обеспечивается в полном объеме. На это сегодня работают все сотрудники лесного комплекса. Накануне они отметили свой профессиональный праздник. О работе отрасли на примере одного лесхоза - репортаж Антона Малюты.

Борисовский лесхоз один из самых больших в стране, его площадь превышает 150 тысяч гектаров! Озеленение этих территорий начинается с питомника. В 12 теплицах - саженцы самых разных пород деревьев и кустарников. К слову, их может купить для себя любой желающий.

Населению реализуем декоративно-посадочный материал: туи, можжевельники, лиственные кустарники. Люди приезжают, выбирают, оплачивают. Цены приемлемые, ниже, чем у торговых центров. Константин Карпович, начальник питомника Борисовского опытного лесхоза

Борьба со стихией

Но все же основная специализация питомника - саженцы для восстановления леса. К слову, особенно это актуально после лесных пожаров. Этим летом по всей стране их зафиксировали около полутысячи. Это естественный среднегодовой показатель, он значительно ниже, чем пару лет назад. Все благодаря эффективной борьбе со стихией, и не только.

Возросла ответственность людей. Они понимают, что это общее достояние народа, и мы гордимся этим. Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси

Лесовосстановление - главный акцент в работе

Сейчас в самом разгаре заготовка древесины для населения. Темпы оперативные, чтобы все заявки выполнить вовремя. Земля, где росли деревья, долго не пустует. На наших глазах техника готовила почву под новые посадки.





Цифровизация леса

Здесь под счет каждое дерево. Единая государственная информационная система стала обязательной для всех игроков рынка год назад. От заготовки до приемки - весь путь древесины можно отследить в режиме онлайн.

Раньше мы выписывали вручную накладные, а сейчас мы уже идем к тому, что будут электронные. С вступлением ЕГАИС в работу мы выбиваем просто чек.

Новые рынки для пеллет

В отрасли тщательно просчитывают экономику. В тренде безотходное производство. Сегодня в стране работает почти два десятка пеллетных заводов. Один из первых появился именно под Борисовом. Продукцию реализуют и на внутреннем рынке, и на экспорт. Хотя, конечно, в условиях санкций приходится искать новые рынки. Переориентация внешних поставок - сейчас одна из главных задач для отрасли.

Сейчас мы уже выстроили за август логистику в страны Азии, на Восток, и уже пошла полностью отгрузка. Планируем порядка 10-12 тысяч тонн отгрузить в эти страны по новой системе логистики. Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси

Сохранить природное богатство

Борисовский лесхоз - это 17 лесничеств и семь сотен сотрудников. И это только маленькая составляющая лесной отрасли Беларуси. Эти люди работают на имидж самой зеленой страны в Европе и обещают сделать все, чтобы сохранить наше главное природное богатство.



