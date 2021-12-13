Заготовка елей к Новому году началась в лесхозах Беларуси

Живая ель на Новый год - неувядающая классика, утверждают специалисты лесного хозяйства севера страны. Они уже приступили к заготовке деревьев. В этом году на елочных базарах планируют реализовать не менее 30 тысяч деревьев. Торговля ими в регионе развернется 20 декабря. В областном центре елочные базары организуют в 16 точках. В ассортименте, кроме традиционной ели и европейской сосны, хвойные букеты и ели в кадках.



Заступили на работу и лесные патрули. Хвойные массивы взяты также под наблюдение фотоловушек во избежание незаконной вырубки елей. На территории Витебского лесхоза 76 тысяч гектаров леса. Треть - это хвойные посадки. Ежегодно здесь создают до 130 гектаров новых лесных насаждений.