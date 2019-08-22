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Заготовка кормов "На контроле Президента" - в следующую среду после "Панорамы"
В поле зрения ревизоров и поля кормовые. В этом сезоне хозяйствам предстоит запасти на зиму 9 миллионов 100 тысяч тон сочных и сухих кормов. С учетом остатков прошлых лет это обеспечит минимум полтора сытных года для животных, а для страны - обильные молочные удои и мясные привесы. Увеличить сбор кормов почти на 600 тысяч тон по сравнению с прошлым годом планируется за счет более эффективного использования посевных площадей, а также новых технологических подходов в ведении сельского хозяйства.
Кроме того, такая технология позволяет убирать с одного гектара два урожая за сезон - например, на полях хозяйства "Михайловское Агро" еще в конце апреля скосили три тысячи тон микса сурепицы и ржи, а уже в середине мая засеяли ту же площадь гибридной кукурузой белорусской селекции. Сегодня стебли достигли высоты более трех метров, а урожайность - больше 300 центнеров с гектара.
Однако даже при таком прогрессивном подходе кормовые запасы нужно не только вырастить и убрать с полей, но и правильно законсервировать на зиму. И это одно их требований Главы государства. Почему же некоторые хозяйства умудряются растерять часть уже заготовленных кормов? Команда Агентства теленовостей провела собственное расследование - кто запасает сенаж впрок, а кто кормит лишь обещаниями? Тему заготовки кормов раскроем в проекте "На контроле Президента" в следующую среду после "Панорамы".
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