Заготовка кормов под пристальным вниманием специалистов Комитета госконтроля Беларуси

Вопросы АПК - это продовольственная безопасность Беларуси. Новый агросезон в разгаре. Стоит задача не упустить время и собрать максимум во время зеленой жатвы.

В стране сейчас идет кормозаготовительная кампания. Это основа успеха в животноводстве. Весь процесс на контроле специалистов КГК. Справляются ли хозяйства с поставленной задачей? И какие есть недочеты? Ответы в репортаже Марины Романовской.

Пока часть кормоуборочных машин в полях, некоторые мощные в одном из хозяйств Лепельского района вынуждены простаивать на мехдворе. А в горячий период кормозаготовки это непозволительная роскошь. Аграрии уверяют: вот-вот - и техника будет на ходу. Почему вовремя не подготовились? Говорят, были на то причины. Но объективные ли? Травы готовы к уборке, а на некоторых полях успели перезреть.

В хозяйстве не хватает рабочих рук. Отсюда и накопившиеся проблемные вопросы. Как решают? В районе предусмотрена помощь аграриям из других организаций. Ведь если игнорировать темп зеленой жатвы, это отразится на рационе буренок, а значит и на прибыли хозяйства.

Главная задача для аграриев - в срок и качественно провести кормозаготовку. От их оперативности напрямую зависит, питательными ли будут консервы для буренок. Медлить нельзя, ведь заготовительная кампания жаркая во всех смыслах.

Поля просят дождей. Кормоуборочная машина едва видна за столбом пыли. Засушливая погода не лучшим образом сказывается на травах, поэтому так важно убрать все по максимуму.

В среднем по району скошено 38% трав. Это немного. Но если брать в разрезе хозяйств, тоже цифры разнятся. Приходится оперативно принимать решения. На чудо надеяться не нужно, нужно заниматься уплотнением, пересевом, перезалужением. Александр Ярохнович, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Лепельского райисполкома

В хозяйстве "Прожектор-Агро" все силы брошены на кормозаготовку. Перерыв на обед прямо в поле - и за работу. Недалеко сенажная траншея, куда свозят зеленую массу. Трамбуют. Для сохранности урожая соблюдают технологии.

Каждый день у нас в хозяйстве есть ответственный на сенажной траншее. Ведутся журналы по контролю качества закладки, влажности, температуры сенажной траншеи. Настроение людей делаем мы - специалисты, руководство. Я думаю, что мы справимся с поставленными задачами. Егор Винников, директор СУП "Прожектор-Агро" ОАО "Витебскхлебпром"

Заготовка кормов уже с начала первого укоса под пристальным вниманием специалистов Комитета госконтроля. Техника, технологии, подход к делу - ситуацию мониторят по всей стране.

Проблемы с готовностью техники мы видим в половине проверяемых хозяйств. В 30% нарушается технология. Где-то запаздывают с уборкой трав - они перерастают. Понятно, что питательность корма будет уже не та. Валерий Скрипкин, замначальника главного управления контроля за работой АПК Комитета госконтроля Беларуси

Сельхозпредприятие "Жуковщина" Дятловского района. Руководитель контролирует все этапы кормозаготовки. В самом начале косовицы специалисты Комитета госконтроля выявили недочеты в технологии закладки на хранение.

В траншею на ферме "Крагли" поступала переувлажненная масса. Край траншеи практически не трамбовался и устанавливалась повышенная температура. Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси по Гродненской области

Ситуацию исправили. На это ушло время, соответственно, выбились из графика. Темпы уборки наверстывают. Иногда подводит техника, поэтому отставание в пару дней все же есть.

Мы все эти замечания учли, недочеты исправили, увеличили трамбовку. Места с некачественным сенажом переложили. Чуть-чуть отстаем в сроках в связи с поломкой техники, которую мы чиним оперативно. Думаю, что мы скоро перейдем к закладке второго укоса. Анастасия Огурцова, заведующая участком МТФ "Крагли" КСУП "Жуковщина"