Заготовка ягод и грибов активно идет в Минской области

Центральный регион - лидер в объемах сбора черники. У населения уже закуплено около 450 тонн. Эту цифру сегодня назвала заведующая управлением заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер. Девяносто процентов собранной ягоды идет на экспорт.

По всей стране уже наготовлено 1600 тонн черники. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году. Сейчас в Минской области также активно заготавливают черешню, вишню и алычу.