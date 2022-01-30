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Заграница не помогла? Истории тех, кто уехал, а затем вернулся в Беларусь
Во время Послания Александр Лукашенко обратился к беглым с советом - мол, если хотите вернуться на родину, кайтесь, отвечайте перед законом за свои преступления и вред, принесенный государству, а потом оставайтесь и спокойно живите в Беларуси.
Но прежде придется заплатить штрафы за нанесенный ущерб, хотя бы частично. А также Президент инициировал создание комиссии, куда войдут представители правоохранительной системы, а также гражданские активисты для рассмотрения дел беглых.
То, что на родине всегда лучше, это понимают все люди в здравом уме. Поэтому те, кто побывал там, за границей, готов возвращаться. В том числе и на условиях Президента.Другое дело, что большинству таких представителей белорусского общества стыдно рассказывать о своих "подвигах". И о том, что бежали они из страны, чтобы найти беззаботную и сладкую жизнь.
Но мы все знаем, бесплатный сыр только в мышеловке - это правда жизни. Ксения Лебедева встретилась с теми белорусами, кто по разным причинам уехал из страны и вернулся.
Какими сладким ни были предложения из-за границы - мол, приезжайте, давайте к нам, у нас здесь круче, чем там в вашей Беларуси, правда оказывается гораздо прозаичнее. Сегодня познакомлю вас с теми, кто вернулся домой, потому что дома лучше, потому что там нас никто не ждет. А обещанная помощь для тех, кто пожелал открыть новую страничку в своей жизни после августа 2020 года, - сказки адептов красно-белого полотна.
Это Антон. В конце 2020 года он решил обратиться за помощью в фонд BYSOL, чтобы ему оказали помощь. Перед тем как написать, Антон проделал долгий путь - ходил на марши, пропуская работу, потом ему не продлили контракт на заводе, где он работал, собственно, это и была цель, как оказалось. И после только BYSOL. Но его намерений не оценили. Не получилось с BYSOL, решил по рабочей визе уехать в Польшу: поработать, мир посмотреть и себя в конце концов найти. Не нашел.
Ярослав в Польше работал дальнобойщиком. По итогу, как он оценил свою поездку, съездил неудачно, так как до сих пор ему должны почти 1,4 тысячи евро.
Вот так умело сумела проучить заграница наших. А мы продолжим рассказывать истории тех, кто на своем опыте ощутил, что заграница не поможет, нас там действительно не ждут.
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