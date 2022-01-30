Заграница не помогла? Истории тех, кто уехал, а затем вернулся в Беларусь

Во время Послания Александр Лукашенко обратился к беглым с советом - мол, если хотите вернуться на родину, кайтесь, отвечайте перед законом за свои преступления и вред, принесенный государству, а потом оставайтесь и спокойно живите в Беларуси.



Но прежде придется заплатить штрафы за нанесенный ущерб, хотя бы частично. А также Президент инициировал создание комиссии, куда войдут представители правоохранительной системы, а также гражданские активисты для рассмотрения дел беглых.





То, что на родине всегда лучше, это понимают все люди в здравом уме. Поэтому те, кто побывал там, за границей, готов возвращаться. В том числе и на условиях Президента.Другое дело, что большинству таких представителей белорусского общества стыдно рассказывать о своих "подвигах". И о том, что бежали они из страны, чтобы найти беззаботную и сладкую жизнь.



Но мы все знаем, бесплатный сыр только в мышеловке - это правда жизни. Ксения Лебедева встретилась с теми белорусами, кто по разным причинам уехал из страны и вернулся.



Какими сладким ни были предложения из-за границы - мол, приезжайте, давайте к нам, у нас здесь круче, чем там в вашей Беларуси, правда оказывается гораздо прозаичнее. Сегодня познакомлю вас с теми, кто вернулся домой, потому что дома лучше, потому что там нас никто не ждет. А обещанная помощь для тех, кто пожелал открыть новую страничку в своей жизни после августа 2020 года, - сказки адептов красно-белого полотна.