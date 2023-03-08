"Закал фэст" собрал в Минске более 200 любительниц активного образа жизни

Любительницы активного образа жизни весенний праздник встретили по-спортивному. Сегодня они принимали поздравления прямо на финише "Закал фэста" в парке Победы. Более 200 представительниц прекрасной половины вышли на дистанцию. Два, пять и десять километров участницы пробежали без учета времени - и здесь по праву все они уже победительницы. Для тех же, кто выбрал расстояние в 15 километров, строгий дресс-код - шорты, купальник или боди и плюс - обязательное окунание на финише или обливание водой.