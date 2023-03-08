ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Закал фэст" собрал в Минске более 200 любительниц активного образа жизни

Любительницы активного образа жизни весенний праздник встретили по-спортивному. Сегодня они принимали поздравления прямо на финише "Закал фэста" в парке Победы. Более 200 представительниц прекрасной половины вышли на дистанцию. Два, пять и десять километров участницы пробежали без учета времени - и здесь по праву все они уже победительницы. Для тех же, кто выбрал расстояние в 15 километров, строгий дресс-код - шорты, купальник или боди и плюс - обязательное окунание на финише или обливание водой.

А уже в ближайшую субботу всех девушек ждет традиционный забег Beauty Run, регистрация - до 10-го числа, но может быть окончена раньше при достижении лимита участников. Так, общее количество - 500 бегуний. Старт и финиш - за зданием СДЮШОР по прыжкам на батуте и спортивной акробатике по столичному проспекту Победителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все