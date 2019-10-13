Закат фирмы "Два солнца". Что делать обманутым туристам? Расследование "Главного эфира"

Банкротства туроператоров продолжаются. Британская турфирма "Джэймс Кук", минская "Нейтири". Мы уже рассказывали об этом, и вот теперь штормит турагентство "Два солнца", оставив десятки клиентов и без денег, и без отдыха под солнцем в тропиках.С одной стороны, это напоминает какой-то турчелендж – ни одной недели без банкротства очередного туроператора. С другой, жестокую лотерею. Одни туристы остаются дома на чемоданах. Другие – на море, но с неоплаченным отелем или без обратного билета. Впрочем, есть такие, кто по прилету и вовсе попадают в изолятор с перспективой депортации.



Руководитель несостоятельной компании сейчас за границей. И, по всей видимости, возвращаться в Беларусь не спешит. Здесь против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Когда начался закат фирмы "Два солнца" и что теперь делать обманутым туристам? Очередное расследование "Главного эфира".



Прилететь в Сингапур, просидеть три дня в изоляторе и быть депортированными в Беларусь. Такого тура в начале года минчанка Елизавета и двое ее друзей никак не ожидали от компании "Два солнца". Елизавете и ее друзьям сделали одну электронную визу на троих. Пограничники расценили это как подделку документов. По словам Елизаветы, сперва директор турфирмы просил не обращаться в милицию и обещал вернуть потраченные $5000 за перелет и оплаченный отель.







С того момента прошло уже 10 месяцев, а денег все нет. Когда минчанка обратилась в милицию, оказалась, что она такая не одна. Закат компании "Два солнца" начался уже давно, уверяет нас юрист Денис Кириленок. 1,5 года назад 7 его родственников улетели в Болгарию и остались там сверх положенного срока. Пытаясь получить компенсацию за испорченный отдых от турфирмы, Денис нашел и других пострадавших. Сейчас мужчина консультирует и других клиентов компании, а также пристально следит за ее документацией.



Сам руководитель турфирмы находится за рубежом и, по всей видимости, не собирается возвращаться в Беларусь, где его ждет уголовное преследование. Мужчина активно общается в интернете со своими клиентами, заявляя, что они сами виноваты в сорванном отпуске. Нам также удалось связаться с ним. Денис в свойственной ему манере сперва согласился на интервью, но позже заявил, что мы сами все испортили.







Большая вывеска по-прежнему красуется на улице Сурганова в Минске. Сайт и телефоны компании недоступны. Сам офис закрыт. Число пострадавших уже исчисляется десятками. В департаменте по туризму о проблеме знают сразу и рекомендуют обращаться к ним, а также в милицию.



В Беларуси подготовлен проект нового закона "О туризме", который был проработан с учетом современных мошеннических схем. Дата выхода документа пока неизвестна, из-за масштаба изменений это может быть 20-й или 21-й годы. Планируется, что новая редакция закона позволит быстрее реагировать на обращение обманутых клиентов.



