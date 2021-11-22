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Захарова: Ситуация на белорусско-польской границе является показательным примером информационной войны

Все это очередная демонстрация двойных стандартов ЕС. При этом информационную ситуацию Европа подает таким образом, что кажется, будто беженцы с востока хуже или опаснее мигрантов с юга. "Все это часть большой информационной войны", - считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны. За последний год Италия пропустила 60 тысяч мигрантов. Разница очевидно в чем? В том, что они там нелегально. На территорию Италии они попадают нелегально, на территорию Беларуси, как я понимаю, они попадают легальным путем. Так кто кому угрозу создает? И почему об этом не говорят? Потому что мы сами об этом говорим недостаточно.

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