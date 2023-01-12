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Захарова: В случае отъема российской собственности в ЕС ответ будет адекватным
"Еврокомиссия приветствует намерение Эстонии конфисковать российские финансовые активы, не дожидаясь других стран ЕС". Об этом заявила официальный представитель континентального правительства. Речь о сравнительно небольшой сумме - 20 млн евро, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам. Представитель российского МИД Мария Захарова уже пообещала адекватную реакцию Москвы на попытки незаконного присвоения собственности. Конфискация грозит обрушить планетарную систему юридических гарантий собственности. В ответ может быть применен, как выразилась Захарова, компенсационный механизм. По самым осторожным подсчетам, собственность недружественных стран на территории России оценивается в 400 миллиардов долларов.
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