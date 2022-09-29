Захарова: Вывод из строя "Северных потоков" позволит США нарастить поставки газа в ЕС

Вывод трубопроводов из строя, что обещали американские официальные лица в течение многих лет, позволит Соединенным Штатам наращивать поставки своего сжиженного природного газа в Европейский союз. Это не моя оценка. Это лозунги, призывы и тезисы, распространяемые американскими партиями (как республиканцами, так и демократами) и реализуемые американскими официальными лицами в последние годы.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России