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Захарова: Вывод из строя "Северных потоков" позволит США нарастить поставки газа в ЕС

Вашингтону нужно объясниться по инцидентам с утечкой газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" и признаться в содеянном. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России. Мария Захарова напомнила и прозвучавшее в адрес Вашингтона спасибо от польского евродепутата Сикорского. Тот открыто поблагодарил Соединенные Штаты за происшествие на российских газопроводах. Вывод из строя "Северных потоков" очевидно выгоден США. И они этого почти не скрывают.

Вывод трубопроводов из строя, что обещали американские официальные лица в течение многих лет, позволит Соединенным Штатам наращивать поставки своего сжиженного природного газа в Европейский союз. Это не моя оценка. Это лозунги, призывы и тезисы, распространяемые американскими партиями (как республиканцами, так и демократами) и реализуемые американскими официальными лицами в последние годы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Правда, в ЕС не могут даже допустить мысли, что за диверсиями на "Северных потоках" могут стоять США, констатирует Мария Захарова. В Кремле же атаки на российские газопроводы назвали "террористическим актом, возможно, на государственном уровне". И заявили, что эта крайне опасная ситуация требует срочного международного разбирательства.

Фото: ТАСС

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