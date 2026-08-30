Захват озера - новая серия проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Захват озера в XXI веке: пережиток прошлого или новая реальность? В Бресте жители микрорайона Гершоны больше 10 лет нарушали природоохранное законодательство и даже не догадывались об этом.

Помочь им в осознании решил местный рыбак, просто записав видео в социальных сетях. На проблему мгновенно отреагировали городские власти, однако последствия оказались неожиданными.

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