Захватывающие трюки, забавные питомцы. В Международный день цирка заглянули в закулисье Белгосцирка

Захватывающие трюки, разнообразные жанры, забавные питомцы. 19 апреля - Международный день цирка.

Расскажем, что находится в закулисье Белгосцирка и почему его называют "эталонным".

Под куполом цирка

Яркие огни прожекторов, ловкость акробатов, безграничные возможности человеческого тела. И вот в зале уже разносится: "Внимание! Смертельный номер!". Однако удивить зрителя - задача не из легких.

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Глеб Казленко мечтал о цирке с детства, но пришел к профессии совершенно спонтанно. Собирался стать инженером, а уличное увлечение паркуром привело в цирк. Несмотря на большое количество наград, о себе воздушный гимнаст рассказывает скромно.

Глеб Казленко, воздушный гимнаст Белгосцирка:

"Как-то абсолютно случайно предложили, то есть нашли меня. Нужен был человек, который делает все не как гимнаст, то есть по другой технике. А я же как бы с улицы, у меня все такое корявое, все такое непонятное. Меня пригласили, я сразу согласился, естественно, потому что у меня мечта была. Я пришел с открытым ртом, ходил по этому цирку, помню, до сих пор так хожу иногда".

В Белгосцирке завораживает все. А жанр дрессуры считается одним из самых сложных и непредсказуемых. Лилия Максименко, дрессировщик собак, и представить не могла, что всю жизнь посвятит цирку.

Лилия Максименко, артист, дрессировщик животных Белгосцирка:

"Я никогда не думала, что смогу попасть в цирк. Я всегда думала, что в цирке династии, династийные артисты, и что сюда с улицы никого не берут. Поэтому даже и не мечтала, хотя всегда очень любила цирк. Это работа, которая не в тягость. Вот на обычных работах люди как? Работают до выходных, до отпуска. А у меня, у меня наоборот. Я жду, когда пойду на работу".

Поразить и впечатлить - главная цель артистов. А значит, и подготовка должна быть соответствующей.

Цирк не только на манеже, но и за кулисами. Репетиции здесь не прекращаются ни на минуту. Зритель должен увидеть идеальное исполнение.

Прямо здесь, под куполом цирка, высота которого 23,5 метра, артисты создают настоящую сказку. Трюки выполнены профессионалами, просьба не повторять.

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В прошлом году Белгосцирк отметил 65-летний юбилей. Новая программа каждый сезон, а ведь все начинается с идеи. И в одиночку шоу в цирке не сделаешь.

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:

"Слова "я" в цирке не бывает. В номере присутствует обязательно ассистент, лебедчик, артист, режиссер. Чаще это свет, звук. Очень много людей во взаимном сотрудничестве. Плюс нужно костюм сделать, нужен дизайнер и так далее и тому подобное. Это только что касается одного номера. А когда касается этой программы, то здесь задействованы не только, как говорится, режиссерские, постановочные ресурсы, здесь задействованы административные ресурсы. То есть это большая, огромная команда".

По-настоящему волшебную программу создают и те, кого на сцене не увидишь.

Виктор Николайчук, униформист Белгосцирка:

"Наша работа заключается в том, чтобы провести установку, подготовку номера, реквизита, в некоторых случаях подготовку и животных и еще много чего, не светясь на публике. Мы, как это говорится, невидимый фронт".

Для артистов цирк больше, чем работа. Это искреннее стремление вызвать благодарные эмоции у каждого зрителя.

Павел Синельнико, акробат Белгосцирка:

"Приходишь, тренируешься, репетируешь, совершенствуешься в каких-то тонкостях, в том жанре, в котором ты работаешь. Потом это все выдаешь в работе и получаешь отдачу от зрителя".