Захватывающие кадры - в Гродненском районе стадо оленей решило перебраться через дорогу

Белорусский интернет-ресурс опубликовал захватывающие кадры из Гродненского района. Огромное стадо оленей решило перебраться через автодорогу. Сообщается, что инцидент произошел на дороге между Гродно и Озерами. Местные жители также отмечали, что видели большое скопление животных. Несмотря на впечатляющие кадры, водителям на этой трассе стоит быть максимально внимательными.