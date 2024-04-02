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Захватывающие кадры - в Гродненском районе стадо оленей решило перебраться через дорогу

Белорусский интернет-ресурс опубликовал захватывающие кадры из Гродненского района. Огромное стадо оленей решило перебраться через автодорогу. Сообщается, что инцидент произошел на дороге между Гродно и Озерами. Местные жители также отмечали, что видели большое скопление животных. Несмотря на впечатляющие кадры, водителям на этой трассе стоит быть максимально внимательными.

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