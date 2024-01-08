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Захватывающий челлендж с кипятком запустили белорусы в суровые морозы

В суровые морозы белорусы запустили захватывающий челлендж с кипятком. Смельчаки наливают в кружку горячую воду и резко выливают ее в воздух. Дальше происходит словно сцена из сказки: капли превращаются в настоящее произведение искусства. Эффектные видеоролики уже разлетаются по соцсетям.

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