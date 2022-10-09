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Закладчица из Минска за провинность перед наркомаркетом лишилась пальца
С развитием наркобизнеса в его иерархии появилось место собственной службе безопасности. На зарплату к наркоторговцам приходят так называемые коллекторы (в просторечии спортики). В спецрепортаже АТН "Игра All in" приводится факт,что с 2022 годаони появились и в Беларуси.
Для интернет-магазина найти хороших спортиков большая проблема. Почему? Потому что их деятельность недолгое время сможет оставаться в тени. В любом случае кто-то заявит в милицию, кто-то после их действий обратится в медицинские учреждения. Мы в любом случае получим эту информацию. Мы дойдем до них, и они это прекрасно понимают.
Правоохранители отмечают: с развитием наркопреступности и более агрессивным маркетингом дисциплина в наркобизнесе становится строже, а кара за провинностиперед администраторами наркомаркетов жестче. Изощренность наказания зависит от суммы ущерба и фантазии владельца магазина, понесшего убыток.
Специальный репортаж АТН "Игра All in" смотрите здесь
Например, закладчица из Минска за провинность перед наркомаркетом лишилась пальца. За изощренное наказание исполнителям пообещали 1000 долларов.
Проблема современных реалий, на решение которой брошены силы сотрудников наркоконтроля, - подростки в наркопреступности. Парни и девушки без жизненного опыта не понимают: они лишь пешки в криминальной игре. А ведь за распространение наркотиков, равно как и за употребление дурмана, по всей строгости закона отвечают с 14 лет.
Подростки говорят: да, мы знали, мы в курсе, думали, что мы умнее всех, нас такая беда не постигнет, поэтому сможем выкрутиться. И пробуют. Но, как правило, с первого раза большинство попадают. И, к сожалению, это реальные сроки и лишение свободы. Что касается подростков - в среднем от 8 до 10 лет.
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