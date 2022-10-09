Закладчица из Минска за провинность перед наркомаркетом лишилась пальца

Подростки говорят: да, мы знали, мы в курсе, думали, что мы умнее всех, нас такая беда не постигнет, поэтому сможем выкрутиться. И пробуют. Но, как правило, с первого раза большинство попадают. И, к сожалению, это реальные сроки и лишение свободы. Что касается подростков - в среднем от 8 до 10 лет.

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома