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Заключен под стражу житель Могилева, который разбросал саморезы возле административных зданий города

Сегодня следствие сообщило, что мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве. По данным правоохранителей, мужчина в конце октября и в ноябре разбросал металлические изделия возле въездных ворот административных зданий Следственного комитета, УВД, ГУБОПиК, госконтроля и Могилевского горисполкома. У одной из машин оказались пробиты колеса. В ходе допроса могилевчанин пояснил, что указанными действиями выразил свое недовольство работой госорганов. Вину свою признал и в содеянном раскаялся.

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