Заключительная серия проекта "17 мгновений войны" о вкладе партизанских соединений в освобождение Беларуси

Сегодня на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите заключительную серию проекта Агентства теленовостей "17 мгновений войны". Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси. Последний эпизод посвящен вкладу партизанских соединений в освобождение нашей страны. Он расскажет о тысяча сто двенадцатом дне Великой Отечественной. В этот день в Минске уже шла подготовка к параду партизан, среди которых была и бригада "Буревестник".



