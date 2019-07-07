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Заключительная серия проекта "17 мгновений войны" о вкладе партизанских соединений в освобождение Беларуси
Сегодня на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите заключительную серию проекта Агентства теленовостей "17 мгновений войны". Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси. Последний эпизод посвящен вкладу партизанских соединений в освобождение нашей страны. Он расскажет о тысяча сто двенадцатом дне Великой Отечественной. В этот день в Минске уже шла подготовка к параду партизан, среди которых была и бригада "Буревестник".
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