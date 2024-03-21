Заключительная сессия Палаты представителей 7-го созыва прошла в Овальном зале

Бизнесу будет работать намного проще. Законопроект разрабатывался достаточно длительное время. Прошло очень много времени между первым и вторым чтением. Но все это время было потрачено как раз таки на доведение данного законопроекта до такого механизма и такого инструмента, который бы приносил пользу и предпринимателям, и экономике страны в целом. Данный законопроект предусматривает возможность перехода индивидуальных предпринимателей в коммерческие организации день в день. Это будет дешево, это будет быстро.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси