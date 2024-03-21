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Заключительная сессия Палаты представителей 7-го созыва прошла в Овальном зале
Под занавес своей работы депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва решили не оставлять коллегам из 8-го свои законопроекты и собрались 21 марта во второй половине дня в Овальном зале Дома правительства на заключительное заседание. Их правовая копилка пополнилась двумя документами, которые приняли во втором чтении. Это изменения в закон о предпринимательской деятельности (этот документ ждут). Еще на стадии разработки и принятия в первом чтении было большое обсуждение и дискуссии - особенно, что касается делового сообщества. Главное опасение - чтобы новый законодательный акт не ухудшил бизнес-среду и не сказался негативно на работе субъектов хозяйствования.
Бизнесу будет работать намного проще. Законопроект разрабатывался достаточно длительное время. Прошло очень много времени между первым и вторым чтением. Но все это время было потрачено как раз таки на доведение данного законопроекта до такого механизма и такого инструмента, который бы приносил пользу и предпринимателям, и экономике страны в целом. Данный законопроект предусматривает возможность перехода индивидуальных предпринимателей в коммерческие организации день в день. Это будет дешево, это будет быстро.
Второй принятый законопроект сегодня - о таможенном регулировании (точнее поправки в него). Подготовлен он для обеспечения стабильной работы экономики в условиях санкций, для снижения административной нагрузки на тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, а также в унисон с нашими международными договорами и союзной программой по налогам и таможенному законодательству Беларуси и России.
"Сегодня у физического лица до пересечения границы будет возможность заполнить электронную декларацию, пользуясь бесплатным электронным порталом", - пояснила депутат Палаты представителей Валентина Назаренко.
Новеллой проекта закона является сокращение для физических лиц, переезжающих в Беларусь на постоянное место жительства, срока (с двух лет до шести месяцев) нахождения в собственности личного автомобиля для возможности его беспошлинного ввоза, отметила депутат.
Уже завтра в Овальном зале соберется восьмой созыв на свое первое заседание. В повестке только два вопроса, но они очень важные. Это выборы спикера и его заместителя. А уже на следующей неделе депутаты будут определяться, кто в какой комиссии планирует работать и, конечно, выдвигать руководителей этих комиссий.
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