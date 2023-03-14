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Заключительную часть фильма "Каратели Дирлевангера" смотрите 15 марта на "Беларусь 1"
Элитное подразделение нацистской Германии - батальон СС Дирлевангера - за два с половиной года в оккупированной Беларуси уничтожило порядка 180 населенных пунктов и 15 тысяч человек. В составе формирования были целые роты выходцев из Советского Союза. Предателей Родины начали арестовывать еще во время Великой Отечественной войны, а первые суды над ними прошли в 1946 году.
Подробности судебных процессов, а также имена палачей, уничтожавших детей, стариков и женщин, будут названы в заключительной части фильма "Каратели Дирлевангера" из цикла "Без срока давности" - совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Смотрите 15 марта на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" перед "Панорамой".
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